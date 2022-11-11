"Он точно не устал от войны": Зеленский о Путине и "мирных" переговорах

Президент России Владимир Путин не устал от войны и говорить о дипломатии с РФ сейчас невозможно.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

“Они не хотят окончания войны. Хотя они уже чувствуют усталость. Только Кремль, только один человек, возглавляющий Российскую Федерацию, не устал от этой войны. Он (Путин – Ред.), возможно, устал от жизни в принципе из-за своего возраста, но он точно не устал от войны”, — сказал Зеленский.

Также президент отметил, что если Россия действительно захочет мирf, то "мы это ощутим и увидим".

"Одних слов недостаточно. Остановите войну, выйдите с нашей территории, перестаньте убивать людей, начните возмещать ущерб, который вы нанесли нашей стране, привлеките к ответственности преступников… А пока это только слова", — говорит Зеленский.

Он добавил, что говорить о дипломатии с РФ пока невозможно, потому что Путин продолжает выдвигать свои ультиматумы.

Переговоры с РФ

9 октября спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к переговорам с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

В свою очередь в МИД Украины назвали это заявление очередным дымовым занавесом и подчеркнули, что российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда оккупанты терпят поражение на поле боя.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил пять пунктов от главы государства Владимира Зеленского, которые РФ должна выполнить перед началом переговоров:

отвод войск из Украины; возвращение РФ к международному праву и непризнание попыток аннексий; компенсации и репарации; спецтрибунал; другой формат безопасности: военный альянс, гарантии безопасности и т.д.

В то же время США ждут от России четких сигналов о готовности к серьезным переговорам по установлению мира в Украине.

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