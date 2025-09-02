"Он убил сына во второй раз": жена предполагаемого убийцы Парубия сделала громкое заявление

Михаил Сцельников / © ТСН

Реклама

Михаил Сцельников из Львова, признавшийся в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, на протяжении 19 лет занимался бизнесом. У него две бывшие жены и налоговые долги. Сын Сцельникова, Михаил-Виктор, пропал еще в мае 2023-го в районе Бахмута. Теперь первая жена и мать Михаила-Виктора обвиняют мужа в убийстве не только политика, но и в «убийстве» собственного сына.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Журналистам издания удалось поговорить с первой женой Михаила Сцельникова.

Реклама

«Мы 27 лет не жили вместе, и для меня это… Он просто убил своего ребенка во второй раз. Он не только Андрея Парубия убил, он убил своего ребенка во второй раз. Собственными руками», — сказала женщина.

Сообщение первой жены Михаила Сцельникова об исчезновении их сына под Бахмутом

Отметим, у Сцельников была также вторая жена. Когда журналистка позвонила ей, та ответила: «Ну, сейчас я еще не готова. Я иду на похороны Андрея Парубия. Я не хочу давать комментарии. Позже, одним словом».

Что известно о Михаиле Сцельникове

Михаил Сцельников родился 14 февраля 1973 года. В последние годы он занимался ремонтом бытовой техники и проживал во Львове по улице Котляревского. В 2003 году мужчина открыл собственный ФЛП, работавший почти два десятилетия. Бизнес он закрыл в 2022 году.

В автоматизированной системе исполнительных производств (АСВП) Минюста есть несколько открытых и завершенных производств относительно вероятного убийцы Парубия. В частности, он не платил налоги.

Реклама

В соцсетях также мужчина раньше называл себя «Александр Пушкин». А уже во время судебного заседания после убийства Парубия он сделал громкое и странное заявление. «Я бы убил Порошенко, если бы жил в Виннице. Парень просто был рядом. Будь Петя, то был бы Петя, если бы я жил в Виннице», — заявил Сцельников.

Что предшествовало

Напомним, что 30 августа неизвестный, замаскировавшись под курьера «Глово», застрелил украинского политика и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было заказное и тщательно подготовленное.

Глава МВД Игорь Клименко и президент Украины Владимир Зеленский сообщили, что правоохранители задержали предполагаемого убийцу Парубия в Хмельницкой области.

Реклама

Вчера во время допроса подозреваемый признался, что вышел с россиянами на связь во время попыток разыскать пропавшего без вести сына-военнослужащего ВСУ.

Сегодня, 2 сентября, на суде подозреваемый заявил, что пошел на преступление с целью мести украинским властям.