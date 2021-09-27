Он ухватился за вилы, она — за лопату: в Житомирской области женщина тяжело ранила соседа

Он ухватился за вилы, она — за лопату: в Житомирской области женщина тяжело ранила соседа

Соседи имеют давний конфликт.

В Житомирской области 59-летняя женщина во время драки тяжело ранила своего 68-летнего соседа.

Об этом сообщают Житомирские новости.

Инцидент произошел 26 сентября в одном из сел Черняховской общины. Правоохранители установили, что конфликт между соседями длится долго, но опять вспыхнул из-за пустякового замечания. Отмечается, что женщина вместе с односельчанином обедали и употребляли спиртное в ее доме, а потом вышли на улицу. Именно тогда к ним подошел сосед, с которым они давно конфликтовали. Между людьми снова возник спор, который перешел к рукоприкладству.

Мужчина схватился за вилы, а она — за лопату. Конфликт закончился тем, что у пенсионера диагностированы множественные рубленые и рваные раны головы. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Женщина после приезда полицейских закрылась в собственном доме и не хотела общаться с правоохранителями. Когда же они вошли в дом, то обнаружили там одежду со следами крови, которую она хотела скрыть. Местную жительницу задержали из-за причастности к тяжелому травмированию соседа.

Событие квалифицировали как "умышленное тяжкое телесное повреждение. Подозреваемая задержана. Продолжается установка всех обстоятельств.

Как сообщалось, в Виннице суд избрал меру пресечения мужчине, который избил двух женщин за отказ в интиме. Злоумышленнику назначили круглосуточный домашний арест на 60 суток. Поздно вечером подозреваемый увидел на улице двух женщин. Женщины зашли в беседку, чтобы спрятаться от дождя. Мужчина направился к ним и пытался начать разговор. Однако, по словам потерпевших, злоумышленник начал громко ругаться и предлагать секс одной из них. Категорический отказ его очень разозлила.

Новости Украины: в Бердянске охранник ночного клуба жестоко избил посетительницу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку