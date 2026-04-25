- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 618
- Время на прочтение
- 3 мин
«Он уже труп, мозги лежат»: как ссора из-за домофона закончилась терактом в Киеве — новые детали
Массовая стрельба в Киеве, которая унесла жизни семерых человек, началась со ссоры у подъезда. Нападавший сначала стрелял из травматического оружия, а потом вернулся с огнестрельным.
В Киеве правоохранители установили новые детали теракта, который произошел 18 апреля и унес жизни семи человек. По данным следствия, «пусковым крючком» трагедии стала ссора из-за домофона в доме, который нападавший отремонтировал собственноручно, однако после этого часть жителей не могла попасть в подъезд.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По словам генерального прокурора, нападавший имел особую неприязнь к одному из жильцов дома, которого пренебрежительно называл «директором шестого». Именно этот сосед стал первой жертвой стрелка.
Во время конфликта у подъезда мужчина сначала открыл огонь из травматического оружия, ранив нескольких человек. Когда патроны закончились, он выбросил пистолет, поднялся в свою квартиру, взял уже огнестрельное оружие, поджег помещение и вернулся на улицу, где продолжил стрельбу.
Вблизи дома злоумышленник убил соседа и водителя такси. Также он ранил сына погибшего, его жену, ее родную сестру и дворника, который прикрывал собой ребенка. Впоследствии сестра и дворник умерли от тяжелых ранений.
Правоохранители выяснили, что свои действия нападающий фиксировал на аудио. После первых убийств он направился в сторону супермаркета, по дороге открывая огонь и застрелив еще двух человек. Некоторых прохожих мужчина предупреждал, чтобы они бежали, потому что «сейчас будет стрельба».
В супермаркете нападавший ходил между рядами, угрожал людям оружием и убил работника магазина. Еще пять человек получили ранения.
«Забарикадировавшись с заложниками, он обратился к работнице пункта обмена валют с требованием немедленно выйти из кассы и позвать представителя для переговоров. Мужчина угрожал прострелить дверь и убить женщину в случае отказа. Деньги его не интересовали, кричал: „выйдите из кассы, я не буду ваши доллары брать“», — говорится в сообщении.
Мужчина оправдывал свои действия «самозащитой» и заявлял о якобы нападении четырех человек у подъезда. По его словам, на него «наехал молодняк вместе с бабами», а сам он якобы «не мог больше терпеть», ссылаясь на свой военный опыт и звание майора.
По словам главы ОГП, нападающий вел себя крайне цинично, в частности, комментируя убийство соседа, он заявил: «Он уже труп, у него мозги лежат».
Мужчину ликвидировали во время штурма спецподразделением. В результате стрельбы погибли семь человек, еще семь пострадавших сейчас остаются в больнице.
«Следствие проверило версию о возможных связях нападавшего со спецслужбами россии. Сейчас таких связей не установлено. Окончательные выводы относительно мотивов, психического состояния и вменяемости стрелка на момент совершения преступления будут сделаны после завершения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз», — отметил генпрокурор.
Сейчас досудебное расследование ведут следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
Напомним, ранее Кравченко раскрыл детали следствия об убийствах в Голосеевском районе Киева: в частности, оказалось, что нападавший системно готовился, отрабатывая стрельбу на камеру и скрывая агрессивную идеологию.