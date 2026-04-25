Теракт в Киеве

Реклама

В Киеве правоохранители установили новые детали теракта, который произошел 18 апреля и унес жизни семи человек. По данным следствия, «пусковым крючком» трагедии стала ссора из-за домофона в доме, который нападавший отремонтировал собственноручно, однако после этого часть жителей не могла попасть в подъезд.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По словам генерального прокурора, нападавший имел особую неприязнь к одному из жильцов дома, которого пренебрежительно называл «директором шестого». Именно этот сосед стал первой жертвой стрелка.

Реклама

Во время конфликта у подъезда мужчина сначала открыл огонь из травматического оружия, ранив нескольких человек. Когда патроны закончились, он выбросил пистолет, поднялся в свою квартиру, взял уже огнестрельное оружие, поджег помещение и вернулся на улицу, где продолжил стрельбу.

Вблизи дома злоумышленник убил соседа и водителя такси. Также он ранил сына погибшего, его жену, ее родную сестру и дворника, который прикрывал собой ребенка. Впоследствии сестра и дворник умерли от тяжелых ранений.

Правоохранители выяснили, что свои действия нападающий фиксировал на аудио. После первых убийств он направился в сторону супермаркета, по дороге открывая огонь и застрелив еще двух человек. Некоторых прохожих мужчина предупреждал, чтобы они бежали, потому что «сейчас будет стрельба».

В супермаркете нападавший ходил между рядами, угрожал людям оружием и убил работника магазина. Еще пять человек получили ранения.

Реклама

«Забарикадировавшись с заложниками, он обратился к работнице пункта обмена валют с требованием немедленно выйти из кассы и позвать представителя для переговоров. Мужчина угрожал прострелить дверь и убить женщину в случае отказа. Деньги его не интересовали, кричал: „выйдите из кассы, я не буду ваши доллары брать“», — говорится в сообщении.

Мужчина оправдывал свои действия «самозащитой» и заявлял о якобы нападении четырех человек у подъезда. По его словам, на него «наехал молодняк вместе с бабами», а сам он якобы «не мог больше терпеть», ссылаясь на свой военный опыт и звание майора.

По словам главы ОГП, нападающий вел себя крайне цинично, в частности, комментируя убийство соседа, он заявил: «Он уже труп, у него мозги лежат».

Мужчину ликвидировали во время штурма спецподразделением. В результате стрельбы погибли семь человек, еще семь пострадавших сейчас остаются в больнице.

Реклама

«Следствие проверило версию о возможных связях нападавшего со спецслужбами россии. Сейчас таких связей не установлено. Окончательные выводы относительно мотивов, психического состояния и вменяемости стрелка на момент совершения преступления будут сделаны после завершения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз», — отметил генпрокурор.

Сейчас досудебное расследование ведут следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, ранее Кравченко раскрыл детали следствия об убийствах в Голосеевском районе Киева: в частности, оказалось, что нападавший системно готовился, отрабатывая стрельбу на камеру и скрывая агрессивную идеологию.