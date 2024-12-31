"Он уже знает" – отец освобожденного из плена, чьи брат и бабушка погибли из-за ракетного удара РФ

Защитника Никиту Шаульского, вернувшегося вчера из плена, не дождались его 12-летний брат Максим и бабушка Валентина. Их убила Россия.

Освобожденный из плена нацгвардеец Никита Шаульский, 12-летний брат и бабушка которого погибли в результате одного из ударов РФ по Кривому Рогу, уже знает о гибели родных.

Об этом рассказал его отец Андрей Шаульский в комментарии"Суспільному".

Отец нацгвардейца рассказал, вместе с женой он едет на встречу с сыном.

Никита Шаульский из Кривого Рога был освобожден из плена. / Фото: Рудана

"Он позвонил, сказал, что он в Украине. Плакали, конечно, эмоции переполняли. Он говорил: "Папа, не плачь". Но это слезы радости. На Новый год такой подарок. Мы все три года имели такое предчувствие, что вот- вот", — рассказал Андрей Шаульский.

По словам отца, о гибели 12-летнего брата Максима и бабушки Валентины Никита узнал из Интернета.

"Мы хотели сказать лично. Он просил телефон Максима и бабушки, но мы говорили, что связи нет из-за перебоев со светом. Но он прочитал все в интернете уже...", — рассказал отец освобожденного из плена.

Фото: Свои

Никита Шаульский находился в плену с 19 апреля 2022 года.

Напомним, что 30 декабря в результате очередного обмена из российского плена удалось освободить 187 военных и двух гражданских.

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