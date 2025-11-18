ТСН в социальных сетях

Украина
119
1 мин

"Он выглядит как из мусорника, но летит": военный рассказал о главном преимуществе российских дронов

Военный заметил, что, несмотря на примитивную конструкцию, собранную из простых деталей, вражеские аппараты способны долетать до цели и наносить вред.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ПВО работает по "Шахедам"

ПВО работает по «Шахедам» / © ТСН

Главное преимущество русских дронов — их низкая себестоимость.

Об этом заявил оператор батальона беспилотных систем «Небесная Кара» 54 ОМБр Глеб Велитченко в эфире Ранок.LIVE.

Военный отметил, что, несмотря на примитивную конструкцию, собранную из простых деталей, вражеские аппараты способны долетать до цели и наносить вред.

«Он выглядит как из мусорника, но летит», — сказал оператор батальона беспилотных систем о вражеских дронах.

Велитченко сравнил российские дроны с украинскими, которые в мастерских делают более качественно — с карбоновыми рамами и продуманной конструкцией.

Однако РФ удается быстро и дешево производить крупными партиями даже такие модели, как «Молния», где используют элементы типа бельевых прищепок.

119
