"Он является человеком команды президента": Ермак о "партии Залужного"

В обществе активно обсуждается не существующая "партия Залужного" и его перспективы в политике.

Однако Валерий Федорович Залужный является главнокомандующим. Он – человек команды президента Зеленского.

Об этом в интервью LB.ua сказал глава Офиса Президента Андрей Эрмак.

"Мне кажется, это такая, к сожалению, еще имеющаяся болезнь, когда кто-то, очень переживающий за свое политическое будущее, за свое состояние, не может пережить, что в стране наконец-то есть единство, есть команда и главой этой команды является президент Украины, которого выбрали украинцы", – сказал глава офиса.

У Залужного другие задачи

Сегодня в этой команде есть военные, есть правительство, есть люди из парламента. Это единство, существующее в Украине, появилось еще до полномасштабного вторжения.

"Но масштабное вторжение, эта ужасная война, она еще больше сцементировала. Это будет большая беда и большая проблема, убежден Ермак, если мы потеряем это единство. Поэтому это удивительно звучит", – подчеркнул Ермак.

Он добавляет, что у Валерия Федоровича гораздо больше задач. То, чем он занимается сегодня, точно не позволяет думать о том, что там кто-то придумывает.

Как подчеркнул глава ОП, мы вообще не можем говорить о каких-либо выборах, потому что в стране продолжается война. Да, согласно Конституции, проводить их невозможно.

"Но, безусловно, мы демократическая страна. Как только такая возможность появится, у нас как в демократической стране состоятся парламентские, президентские…", – резюмировал Андрей Ермак.

Заметим, что генерал Залужный пообщался с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Речь шла, в частности, об оперативной обстановке на фронте.

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