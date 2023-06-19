"Убил будущее": жена сбитого насмерть 22-летнего нацгвардейца рассказала, какого наказания хочет для судьи Тандыра

На заседание апелляционного суда по делу судьи Тандыра приехала и семья погибшего Вадима Бондаренко – отец, брат и жена. И это при том, что при рассмотрении апелляции потерпевшей стороне в суде не дают слова.

Семья погибшего в Киеве 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко неоднократно заявляла – они будут тщательно следить за ходом дела и требуют для убийцы Вадима строжайшего наказания. Жена нацгвардейца говорит, что вместе с ее мужем подозреваемый убил и все планы семьи на будущую жизнь.

Анна Бондаренко дала пространное интервью ТСН.

Как она собирается жить дальше, и что оставила себе в память о любимом, рассказала корреспондентке ТСН Марьяне Бухан.

"Ну насколько тяжело, я вам передать не могу. Оно внутри так болит", — делится Анна Бондаренко, жена погибшего срочника.

27-летняя Анна Бондаренко крутит в руках армейскую фуражку мужа. Ее женщине отдали в части, где служил Вадим.

"Еще есть его запах. И подпись. Она немного подтерта, но видно, что написано "бонд", – говорит женщина.

В дом, где они еще до полномасштабной войны жили все вместе – Аня, Вадим и трое их детей – сейчас она почти не входит. Обитает рядом у родителей.

"Мне тяжело сюда заходить, здесь все о нем напоминает и все мы делали вместе", – говорит она.

Они познакомились три года назад здесь – в селе Майданецкое. И уже через три месяца поженились. Анна рассказывает, Вадима не испугало, что у нее уже есть двое детей.

Практически сразу после свадьбы Вадим пошел на срочную в Нацгвардию. Пока служил, Аня родила дочь Полину. Вернуться молодой отец весной 2022-го. Однако из-за наступления россиян всем срочникам срок службы продлили. Анна с детьми в феврале прошлого года уехала в Финляндию. Думала возвращаться, когда освободится мужчина. Однако приехать пришлось раньше.

В ночь на 26 мая за несколько минут до комендантского часа председатель Макаровского суда в Киевской области влетел на блокпост и сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. Срочник погиб мгновенно.

Ноги выворачивались полностью в другую сторону, был перелом основания черепа

Судью Алексея Тандыра арестовали на время следствия. Сам он после аварии назвал себя не виновником аварии, а только причастным к смерти нацгвардейца.

"Ну как может в стране, где идет война, судья может себе позволить напиться и гонять в комендантский час по Киеву", – спрашивает вдова.

Теперь она ждет справедливого правосудия.

"Хотелось бы его очень наказать. Потому что 10 лет для него – это ничто. Он унес всю жизнь, а у него отнимут всего 10 лет", – говорит она.

В Украину Анна приехала с их с Вадимом общей дочерью. Полине два года. То, что у нее больше нет папы, ребенок, который на него так похож, не понимает. Она легко идет на руки к кому угодно, не боится камеры и готова даже с незнакомцами делиться всем.

Тем временем ее мама в отчаянии. Анна собирает небольшой урожай клубники на своем огороде и рассказывает, как еще осенью они докупили землю в деревне и готовились к ремонту дома.

"Мы планировали достроить этот дом", – говорит она.

Щебень, камень и песок для достройки уже лежат на участке. Однако строительство, решила Анна, не приступит. Через несколько дней собирается вернуться в Финляндию, где ее ждут мама и старшие дети.

"Я уеду за границу, не знаю, на год это точно, а потом я буду видеть", – делится вдова.

"Не могло это случиться с моим Вадимом!" – жена погибшего на блокпосте нацгвардейца дала интервью ТСН

Напомним, в Киеве в ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца. Смертельное ДТП произошло на блокпоста. Погибшим военным Нацгвардии является 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области. У него осталось трое детей. Также отец и брат погибшего защищают Украину на фронте.

Судьи инкриминируют смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 27 мая Высший совет правосудия разрешил арестовать судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

Апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов судьи Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца.

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