"Она будет ходить, я верю": пятимесячная львовянка из СМА нуждается в уколе за 2 миллиона долларов

"Она будет ходить, я верю": пятимесячная львовянка из СМА нуждается в уколе за 2 миллиона долларов

Родители девочки надеются, что неравнодушные люди помогут им спасти их единственного ребенка.

Маленькая львовянка Мария-Тереза Михайловская нуждается в дорогостоящем лечении — уколе Zolgensma, который стоит более 2 миллионов долларов. У девочки, которой исполнилось всего 5 месяцев, диагностировали спинально-мышечную атрофию (СМА), ослабляющую тело. Из-за этой болезни ребенок впоследствии не может держать головку, ходить, а дальше – глотать и дышать.

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Родители девочки надеются, что неравнодушные люди помогут собрать им средства и спасти их единственную дочь, пишет ZAXID.NET.

Мама девочки Ольга Кудрявая рассказала, что еще с первого месяца рождения ее дочь меньше двигала ножками, чем ручками.

"Сделали электромиографию – смотрели на реакцию мышц и нервов в конечностях, и оказалось, что они у нас повреждены в ручках и ножках. Нам сказали, что нужно сделать анализ на СМА. Мне стало плохо, но понимала, что надо исключить этот диагноз", – рассказала Ольга Кудрявая.

Но, к сожалению, диагноз только подтвердился. У девочки обнаружили СМА первого типа. Хотя лечение такого заболевания – дорогостоящее и не под силу родителям девочки, но все же они не опускают рук.

Марии-Тереза это первый и очень желанный ребенок в семье Ольги Кудрявой и Олега Михайловского. Женщина родила дочь в 39 лет, до этого не могла забеременеть около 11 лет.

"Мы живем счастливой жизнью, потому что у нас есть Маричка, и мы боремся. Я понимаю, что это очень сложная болезнь, но сейчас она лечится. В Германии такие детки с пожизненной терапией ходят и бегают. Она у меня не шевелит ножками, но двигает стопами. Американские врачи говорят, что если ребенок шевелит стопам – он будет ходить. Может она не начнет ходить в девять месяцев, но она обязательно будет ходить. Я в это верю", – говорит мать девочки.

Помочь семье в лечении маленькой Марии-Терезы можно по реквизитам:

"ПриватБанк": 4149 4993 9503 2202‌

Iban: UA503052990262026400915162803 ‌

Кудрявая Ольга Владимировна (мама)

"ПриватБанк": 4731 2196 4014 2125

Iban: UA783052990000026209903784829

Кудрявая Ольга Владимировна (мама)

Monobank‌: 4441114413785898‌

Кудрявая Ольга Владимировна (мама).

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