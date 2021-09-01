"Она была уже синей": в Грузии под снежную лавину попало трое украинцев

"Она была уже синей": в Грузии под снежную лавину попало трое украинцев

Одна девушка получила перелом руки.

Утром 31 августа на горе Казбек в Грузии под снежную лавину попало трое украинский: 23-летняя Марина и братья-близнецы Марк и Лев.

Об этом со ссылкой на мать пострадавшей альпинистки сообщает Общественное.

По словам Юлии Будишевськои, больше всего пострадавшей ее дочь. Под лавину попали Марк и Лев, но полностью засыпало только Марину. "Она была уже синей. Затем к ним подбежали украинцы, поляки, были неподалеку и тоже сходили на гору. Они дали ей горячего чая, чтобы она немного отогрелась", — говорит женщина.

Сначала к альпинистов прилетел российский вертолет, но от него отказались. Затем прибыл грузинский, за который надо заплатить. Девушку госпитализировали в больницу. Она получила перелом руки, а также опухоль ноги. Украинка требует хирургическое втурчання.

Следует заметить, что представитель украинского Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщал, вчера посольство установило контакт с потерпевшими. Домой они должны прибыть утром 2 сентября.

Как сообщалось, украинский альпинист Вадим сучок отправился в поход по склонам горы Сюпхан в районе Адильджеваз в провинции Битлис на востоке Турции. В горах человек потерялся и ранил щиколотку, пытаясь найти дорогу, после чего позвонил друзьям, чтобы сообщить об этом.

Новости мира: сход лавины на горе Казбек - пострадали украинцы

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