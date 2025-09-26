"Она была в отключке": гость шоу врачей вызвал шквал критики из-за унизительной истории

Смотрел на грудь женщины во время операции: в Сети разгорелся скандал из-за истории на шоу / © andrewrostov.livejournal.com

YouTube-проект «Медицинские истории» оказался в эпицентре мощного скандала. Причиной стал 18-й выпуск, где гость, медицинский работник, поделился возмутительным рассказом об инциденте, прямо противоречащем врачебной этике.

Несмотря на то, что этот фрагмент удалили в шоу «Медицинские истории», его опубликовала ОО «Генедер в деталях» в Threads.

Известно, что этот проект создан тремя комиками, которые по образованию являются врачами — Славик Мартынюк, Богдан Вахнич и Назар Шебела. История, прозвучавшая в эфире, касалась пациентки, находившейся под общей анестезией перед операцией по удалению аппендицита. Гость сообщил, что после того, как женщины-сотрудницы вышли из помещения, он и другие интерны и аспиранты начали рассматривать обнаженное тело без сознания пациентки.

«Она уже была в отключке — сразу говорю. В один момент выходят женщины и остаются молодые интерны и аспиранты. Один из интернов поднимает верхнюю часть накрытия этой девушки, и такой: „Еб*ть“. Там лежит 5-6 размер (грудей. — Ред.) — не меньше. Я несколько секунд думал, что сделать, но не скажу, что сделал», — сказал мужчина.

Реакция ведущих и Сети

Несмотря на отвратительную сущность рассказа, ведущие шоу не только не прервали гостя, но и улыбались вместе с некоторыми зрителями. Только Славик Мартынюк кратко отреагировал: «Осудим».

Такая реакция вызвала шквал гнева среди пользователей социальных сетей, обвинивших как спикера, так и авторов проекта в терпении сексуального насилия и злоупотреблении служебным положением.

Реакция пользователей в Сети. / © Скриншот

Пользователи подчеркивали, что пациентка в состоянии наркоза наиболее уязвима и беззащитна, а ее восприятие «как куска мяса» недопустимо для медиков. Многие требовали лишить участников инцидента права заниматься врачебной деятельностью.

Скриншот из комментариев под выпуском. / © Скриншот

Удаление эпизода и оправдание

После стремительного роста хейта возмутительный фрагмент был удален с ролика на YouTube-канале «Стендап Славика», однако пользователи успели его зафиксировать и распространить на других платформах.

Впоследствии команда «Медицинских историй» выступила с извинениями, признав ситуацию «очень неоднозначной» и своей «ошибкой». Они подчеркнули, что осуждают любые проявления сексуальных притязаний. Авторы шоу заявили, что впоследствии пообщались с гостем, который объяснил, что его двусмысленная концовка истории была лишь попыткой «юмора», и никаких физических действий он не предпринимал. Команда пообещала в дальнейшем «внимательнее относиться к таким историям во избежание двусмысленностей».

Комментарий авторов стендапа. / © Скриншот

