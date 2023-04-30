"Она делала странные вещи": 12-летняя дочь категорически не хочет возвращаться к самой старшей в Украине матери

12-летней Анна-Мария Подвербная категорически отказывается возвращаться к своей 78-летней матери Валентине Подвербной, которую считают самой старшей роженицей в Украине.

Об этом девочка написала на своей странице в соцсетях.

Девочка утверждает, что ее мать может иметь проблемы с ментальным здоровьем. По словам Анны-Марии, Валентина не позволяла ей убирать в доме и даже "вырывала паралон из бюстгальтера".

"Если я вернусь к матери, я совершу самоубийство. Скажите мне, пожалуйста, вы считаете нормальным вырывать паралон из бюстгальтера? Список ненормальных вещей, которые делала моя мать очень большой", — утверждает девочка.

12-летняя девочка не хочет жить со своей 78-летней матерью. Фото: скриншот из соцсетей.

Анна-Мария также заявила, что ее мать следует лечить.

"А своим хейтерам я скажу — поживите с моей мамой и тогда говорите, балована ли я и невоспитанная", — отметила девочка.

Ребенок утверждает, что его мать удивительно себя ведет. Фото: скриншот из соцсетей.

12-летняя девочка отказывается возвращаться к матери. Фото: скриншот из соцсетей.

Напомним, Валентина Пидвербная, родила ее в возрасте 65 лет и была в то время, в 2011 году, самой старшей, у кого в Украине приняли роды. Свою дочь Подвербная родила после искусственного оплодотворения, деньги на которое собирала, экономя с пенсии.

После жалоб девочку изъяли у матери и отправили в больницу. Дальнейшую судьбу ребенка должен решить суд.

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