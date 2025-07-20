"Она - для всех нас": Залужный поздравил Усика с победой

Залужный и Усик / © Валерий Залужный / Telegram

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Посол Украины в Британии, бывший главкой ВСУ Валерий Залужный вернулся к украинцу Александру Усику, одержавшему убедительную победу, подчеркнув ее символическое значение для всей нации.

Об этом он написал в Telegram.

«Приветствую Александра с уверенной Победой. Победа, посвященная не только нашим воинам, но и всем нам», — написал Залужный в своем обращении.

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Он подчеркнул, что, как и на фронте, в жизни нет другого варианта, кроме как побеждать. Так же, как Александр, каждый украинец должен полагаться на собственные силы, трудно готовиться и идти к цели.

«Он не только сражался, но и упорно готовился. Думал о тех, кому еще труднее. И надеялся, что его Победа вдохновит всех нас», — добавил главнокомандующий.

Напомним, что Усик в третий раз получил звание абсолютного чемпиона мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). А в 2024 году Александр получил звание «абсолюта» уже в сверхтяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

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На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 нокаутом) и три поражения в 25 поединках.

Напомним, Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в августе 2023 года в польском Вроцлаве.