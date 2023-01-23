Она ездит на Mercedes, а он моет ей машину на работе: что известно о скандальном главе полиции Львовщины и его девушке

В Сети появилось видео, как очень похожий на Пилипенко мужчина моет автомобиль Софранюк на территории управления патрульной полиции.

Начальник управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко попал в громкий скандал. Полицейский подарил своей девушке пропуск на проезд по пешеходной площади Рынок во Львове, чем она дерзко похвасталась в Сети. Она заявила, что теперь "можно вы*бываться на своем мерсе". После того, как пара стала известна на весь Интернет, Пилипенко отстранили от работы.

ТСН.ua собрал все, что известно о полицейском и его избраннице — помощнице депутата Василисе Софранюк (Федюк).

Василиса Софранюк (Федюк)

О девушке Пилипенко Василисе Софранюк мало что известно. После скандала в Сети оба закрыли свои страницы в социальных сетях. Софранюк разведена, у нее есть несовершеннолетний сын.

Как сообщает издание Varta1, девушка работает помощницей депутата Львовского областного совета от фракции "Европейская солидарность" Андрея Думы. Также Софранюк занимает должность главного специалиста отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.

Василиса Софранюк (Федюк)/Фото: vasylyna_fediuk в Instagram

Василина Софранюк (Федюк) / Фото: acmodasi.com.ua

Как рассказала сама Софранюк на скандальном видео, она ездит за рулем Mercedes. По данным СМИ, с июля 2022 года она является владелицей Mercedes-Benz CLA 250 с "зеркальными" номерами ВС1001НХ. Средняя рыночная стоимость такого автомобиля – 20 тысяч долларов.

Mercedes-Benz CLA 250/Фото иллюстративная

"На этом видео, которое снято кем-то из работников УПП, видно как человек внешне очень похожий на начальника УПП Романа Пилипенко моет на служебной мойке на территории УПП автомобиль, как две капли воды похожий на предыдущий автомобиль его девушки Василисы, который был до Мерса) Это очень благородно помыть автомобиль любимой. Но ведь не на мойке, на которой должны мыться служебные авто полиции. И не казенными средствами", — написала журналистка Вика Балицкая у себя в Facebook.

Скриншот из видео Виктории Балицкой

Фото из открытых источников

Роман Пилипенко

Пилипенко родился 28 апреля 1983 года (39 лет) в городе Макеевка Донецкой области. В детстве с семьей переехал в Донецк. Не женат.

Роман Пилипенко/Фото с его страницы в Facebook

Кто он по образованию

Пилипенко с отличием окончил Донецкую специализированную среднюю школу №65 в 2001 году. Во время учебы входил в состав украинской скаутской организации ПЛАСТ. Занимался баскетболом.

В течение 2001-2005 годов учился в Донецком юридическом Институте МВД при Донецком национальном университете по специальности "Правоведение". Получил красный диплом бакалавра. Во время учебы занимал должность командира отделения, а затем заместителя командира роты.

В течение 2005-2008 годов заочно учился на магистратуре в Донецком Национальном университете по специальности "Управление персоналом и экономика труда".

Роман Пилипенко/Фото: romario_lvpd в Instagram

Где работал раньше

В течение 2005-2008 годов работал в Управлении Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями ГУМВД Украины в Донецкой области. Затем год занимался частной юридической практикой.

В 2015 году четыре месяца был командиром 5-й роты 1-го батальона УПС МВД в Киеве. После этого Пилипенко перевели во Львов, где он недолго был командиром 4-го батальона.

Меньше года был на должности заместителя начальника Управления патрульной полиции Львова. В 2016 году стал начальником Управления патрульной полиции в Запорожье.

В июне 2017 снова вернулся во Львов и возглавил Управление патрульной полиции во Львовской области.

Роман Пилипенко/Фото: ZIK

Роман Пилипенко/Фото из открытых источников

Жил в служебном кабинете

Во время работы на должности главы Управления патрульной полиции в Запорожье Пилипенко жил в служебном кабинете первые несколько месяцев. Как рассказала местная журналистка сайта "Твой город", там у полицейского была обустроена коморка.

"У него в кабинете был портрет Бандеры и Шухевича. Он украиноязычный, что удивительно для русскоязычного Запорожья. Вопросов к декларации и его состоянию ни у меня, ни у коллег не было. Потому что там фактического ничего нет. Первое время он жил в кабинете, где у него была обустроена коморка. Это продолжалось около полугода до того, пока он снял квартиру", — рассказала редактор сайта 061.ua Татьяна Гонченко.

Роман Пилипенко/Фото: 061.ua

Роман Пилипенко/Фото: 061.ua

Реакция патрульной полиции Украины

После скандала с Пилипенко в Сети его отстранили от исполнения служебных обязанностей. Назначено служебное расследование.

"Сегодня в сети было распространено видео, на котором изображен начальник управления патрульной полиции во Львовской области, который, предварительно, презентовал своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок в городе Львове. По указанным обстоятельствам, руководством Департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей. Назначено служебное расследование", — сообщили в полиции.

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