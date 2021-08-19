Она не захотела с ним переспать: в убийстве 16-летней девушки в Кировоградской подозревают ее бывшего парня

Она не захотела с ним переспать: в убийстве 16-летней девушки в Кировоградской подозревают ее бывшего парня

По словам родственников погибшей, полиция уже задержала и допрашивает молодого человека, который ранее встречался с убитой девушкой.

Причастным к гибели 16-летней жительницы села Кетрисановка (Кировоградская область) Виктории Макаренко, тело которой после трех дней поисков нашли в заброшенном колодце, может оказаться ее бывший бойфренд.

Об этом сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на родственников погибшей девушки.

Ранее в полиции сообщили, что тело несовершеннолетней с травмами обнаружили в заброшенном колодце в населенном пункте, где она проживала. 16-летняя Вика ушла из дома тайком от родителей на ночь, 15 августа. Ее поиски продолжались три дня, пока ее тело не обнаружили на дне заброшенного колодца.

Как сообщили родственники погибшей девушки, по подозрению в причастности к преступлению полиция задержала бывшего парня Виктории. Девушка перестала с ним встречаться из-за его навязчивых предложений "переспать".

"Вика не захотела, он ей угрожал. Возможно, в ту ночь она пошла к своей подружке Насте, там были еще подружки и, вероятно, пригласили этого парня туда. Что произошло — мы не знаем, но его полиция уже задержала и допрашивает ", — приводит издание слова одного из родственниц.

Семья Виктории недавно живет в селе — переехали только зимой. Ее отец женат уже в третий раз, погибшая девушка была дочерью от первого брака. В семье воспитывается сын от второй жены и растет маленькая дочь третьей жены.

Напомним, под Тернополем загадочно исчезла 27-летняя мать с двумя маленькими сыновьями. Они вечером 15 августа вышли из дома и не вернулись.

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