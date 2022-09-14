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"Она ненавидела украинцев, как и Путин": в Одессе памятник Екатерине II облили красной краской (фото)

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"Она ненавидела украинцев, как и Путин": в Одессе памятник Екатерине II облили красной краской (фото)

Фото: Думская

Памятник Екатерине II в Одессе уже в третий раз за последние дни обливают красной краской.

Одесский памятник российской императрице Екатерине II облили красной краской две девушки.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

"Екатерина ненавидела украинцев так же, как и Путин. Единственное место, где еще стоит памятник Екатерине в Украине, это в оккупированном Севастополе. И это о многом говорит", — прокомментировала одна из девушек Укринформу.

Днем ранее такую же акцию устроил один из активистов одесского "Автомайдана". Еще раньше на постаменте памятника неизвестная девушка написала "Екатерина=Путин".

Напомним, в Одессе местные жители призывают власти снести памятник Екатерине II.

Как сообщалось, в Полтавской области снесли последний памятник Ленину.

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Памятник Екатерине II в Одессе облили красной краской

Памятник Екатерине II в Одессе облили красной краской

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