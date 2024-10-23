Она плакала: в Одессе отец чуть ли не до смерти забил свою дочь-младенца

В Одессе 27-летний мужчина не справился со своими обязанностями отца и бил детей, потому что они его раздражали.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

"Ребенок 2,5 месяцев в больнице в тяжелом состоянии. За причинение тяжких телесных повреждений младенцу правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы. О потерпевшей, которую 22 октября ночью доставили из дома в реанимационное отделение Одесской областной детской клинической больницы, полицейских проинформировали – говорится в сообщении.

Сообщается, что супруги раньше не привлекали внимания полиции или службы по делам детей. У них двухлетний сын, которого, по предварительным данным, также избивал отец. Пока мальчика обследуют, и у него, по предварительной информации, закрыт перелом бедра.

Напомним, ранее мы писали о том, почему люди не идут к психологу, почему это стыдно и дорого это. А также, какие могут быть последствия, если медлить.

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