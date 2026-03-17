Она сказала "Да": защитник Мариуполя сделал предложение любимой на футбольном поле

Военный сделал предложение боевой медикине / Фото: ФК «Шахтер»

Реклама

Перед матчем Украинской Премьер-лиги защитник Мариуполя Мирослав с позывным «Чикаго» сделал предложение своей любимой — боевому медику Елине Медининой. Пара вместе прошла бои за город, находилась на «Азовстали» и пережила российский плен.

Об этом сообщили на странице ФК «Шахтер».

Событие произошло в воскресенье, 15 марта, перед игрой между «Шахтером» (Донецк) и «Металлистом 1925» (Харьков), состоявшейся на «Арене Львов». Символический первый удар по мячу сделала Элина Мединина.

Реклама

«У меня были рыжие волосы и мечта открыть матч „Шахтера“. Мечты сбываются», — поделилась она.

Сразу после этого на поле вышел Мирослав с букетом красных роз и футболкой с надписью «Выходи за меня». Военный сделал предложение и Элина ответила согласием.

«Я волновался, чтобы все получилось, чтобы не опоздать и чтобы все прошло по плану», — рассказал он.

Оба защищали Мариуполь в начале полномасштабного вторжения. Элина служила боевым медиком в Донецком пограничном отряде, вместе с Мирославом находилась на «Азовстали».

Реклама

Позже они попали в российский плен. Элина провела там почти пять месяцев — ее освободили 17 октября 2022 года. В настоящее время она занимает должность старшего лейтенанта медицинской службы Государственной пограничной службы Украины.

