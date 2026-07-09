Убийство Анастасии Березовской

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Тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева, обнаружили в лесомассиве вблизи села Юров Бучанского района Киевской области. Об этом сообщил прокурор, отметив, что на место захоронения указал один из фигурантов дела после дачи показаний. Делимся последними подробностями из зала суда.

Новые подробности убийства Анастасии Березовской

Сейчас украинские силы правопорядка взаимодействуют с компетентными органами Монако для выяснения всех обстоятельств.

По данным следствия, Березовская вернулась в Украину на автобусе 1 июля после событий в Монако. Вскоре после приезда она была убита. Подозрение в умышленном преступлении объявили двум лицам — бывшему работнику правоохранительных органов и действующему сотруднику ГУР МОУ.

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В медиа появились сведения о вероятных фигурантах: одним из них называют 33-летнего уроженца Житомира Владислава Реута, выпускника КНТЭУ, который с 2022 года мог проходить службу в воинской части А2772. Вторым подозреваемым является 49-летний уроженец Умани, который до 2020-го работал в полиции Киевщины.

В ходе судебного заседания Реут озвучил детали расправы и заявил, что непосредственно стрелял другой фигурант — Жикович.

«Первый выстрел Жикович сделал ей в затылок, она упала, он подошел и выстрелил еще, я в этот момент стоял на расстоянии нескольких метров», — заявил Реут.

По его словам, всего было произведено четыре выстрела. После этого Жикович заставил его копать яму, забрал все вещи Березовской и снял с нее кроссовки. Чтобы подтвердить свою невиновность, Реут объявил:

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«Я буду настаивать на прохождении полиграфа, чтобы доказать свою непричастность».

Дело Анастасии Березовской: что происходит в зале суда

Напомним, 9 июля в одном из судов Киева началось рассмотрение дела по убийству Анастасии Березовской — 39-летней уроженки Житомирщины, ранее объявленной в международный розыск по подозрению в организации покушения на подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью в Монако.

По данным следствия, после возвращения в Украину 1 июля Березовская поддерживала связь с двумя мужчинами: действующим сотрудником ГУР Владиславом Реутом и экс-полицейским Виталием Жиковичем.

Тело женщины с огнестрельными ранениями обнаружили в лесу возле села Юров Бучанского района Киевской области после того, как один из фигурантов указал на место ее захоронения.

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В суде подозреваемому сотруднику ГУР Реуту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Сам он заявил о своей непричастности и намерении пройти полиграф, утверждая, что все четыре выстрела произвел Жикович, который также отобрал вещи погибшей и заставил его копать яму. Сейчас обоим фигурантам инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

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