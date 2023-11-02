"Она ждала": кошка, которую хозяева бросили на востоке Украины, умерла на их кровати

На востоке Украины хозяева бросили кошку и уехали. Домашнее животное умерло на их кровати, пока ждала.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал активист и телеведущий, а сейчас военнослужащий Максим Несмиянов. Мужчина не смог сдержать слез.

“О некоторых недобросовестных владельцах… Оставили кошку, и она умерла на их кровати, она их ждала. Такая большая кошка. Я захожу, а она на детской кроватке лежит. Это был пи**ец. Для меня это важно: жизнь животных, людей. Но это мои ценности. Поэтому этот "культурный фронт" или "песенный фронт"... Я не знаю, честно”, — рассказал военный.

Ранее мы писали о том, что в приюте для бездомных животных "Сириус" на Киевщине, где живет более трех тысяч четвероногих, сильный ветер сорвал часть крыши. Кроме того, животным не хватает корма. Они нуждаются в помощи.

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