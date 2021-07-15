"Онемело и отекло лицо": в Карпатах турист открыл стрельбу в отеле и травмировал отдыхающих

"Онемело и отекло лицо": в Карпатах турист открыл стрельбу в отеле и травмировал отдыхающих

Пуля попала в лицо 20-летней девушке.

В развлекательном комплексе на Прикарпатье в ночь на 10 июля между двумя группами отдыхающих возникла ссора. Во время нее один из туристов выстрелил из пневматического пистолета.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"При этом два человека, по предварительной информации, поступившей от медицинских работников, получили легкие телесные повреждения", — отметили правоохранители.

20-летняя пострадавшая во время конфликта Анастасия рассказала свою версию произошедшего в Instagram.

Она отметила, что инцидент произошел в резиденции президента "Синегора" в карпатском массиве Горганы.

По ее словам, турист из Киева выстрелил из травматического пистолета и пуля ей попала в лицо, также человек рукояткой разбил голову ее брату.

Анастасия рассказала, что приехала в отель с компанией родных и друзей и с ними были еще двое маленьких детей. В 22:50 к ним подошел 44-летний киевлянин и обвинил парней в курении в коридоре, позже также он жаловался, что компания девушки нарушает общественный порядок.

"За несколько минут он зашел к нам в фойе снимая все на видео телефона и набросился уже на всех с обвинениями в нарушении общественного спокойствия (была 23:05 + -), распитии алкоголя и в том же курении в коридоре отеля. На наши замечания, что мы не шумим и не можем курить в помещении, потому что с нами находится двое маленьких детей, он не реагировал", — рассказывает девушка.

Все обвинения со стороны киевлянина Анастасии отрицает. После словесного конфликта турист из столицы обратился с жалобами на них и к администратору отеля.

"Далее начались личные оскорбления в нашу сторону. Мужчина называл нас "алкашами", продолжал свою линию о сигаретах и в конце заявил: "Я щас вас здесь постреляю", а дальше ситуация стала не контролируемая", — говорит девушка.

По словам Анастасии, ее жених начал снимать его тоже на видео, и когда он это заметил, то выбил его телефон из рук.

"Когда мой брат решил подойти и завершить с ним мирно этот конфликт, то получил рукояткой пистолета по голове. Я в это время успела только выбежать в коридор, где брат только поднимался на ноги, а мужчина перезарядил пистолет и выстрелил. Пуля прилетела мне в лицо, а именно в щеку рядом с носом", — написала девушка.

фото/Instagram

На место происшествия прибыли медики и правоохранители. Туриста из Киева забрали в СИЗО, но уже утром отпустили.

Предварительно дело квалифицировали, как нанесение легких телесных повреждений.

"В дальнейшем по результатам предварительного расследования, полученных выводов предназначенных экспертиз будет принято окончательное решение о квалификации этого события", — рассказали в полиции.

Девушка опасается, что киевлянин может избежать наказания.

"У меня онемело и отекло лицо. Брату ежедневно делают перевязки, и мы надеемся, что не будет осложнений. У нас отобрали чувство безопасности, а его могут "отмазать", — написала Анастасия.

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