Они боятся: военная объяснила, что сдерживает украинцев от мобилизации

Стрелец-санитарка штурмовой роты 47-й ОМБр "Магура" Елена Рыж считает, что в большинстве случаев от мобилизации украинцев теперь сдерживает банальный страх.

Об этом она говорила в интервью "Общественное".

По ее словам, в целом в украинском обществе сейчас царит много разных страхов.

"Страх, что это затягивается. Страх непонимания. Страх потерять жизнь. Страх быть мобилизованным. Страх, если женщина, что будет мобилизован муж. Этих страхов много, и люди не умеют с ними работать”, — отметила Елена.

При этом она напомнила, что военная служба – это необязательно быть пехотинцем и штурмовиком.

"Мне бы хотелось, чтобы среди нас было немного больше смелых... Когда слышим, что виноват правый, левый, президент, государство, депутаты, их дети, полиция — это отговорка. Ибо, если спросить этих людей: "Что ты чувствуешь на самом деле?", уверена, 99,9% боятся сами себе ответить, что это страх”, — подчеркнула военная.

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Елена Рыж отметила, что знает людей, которые после первого боя изменили свое военное положение и пошли на другие должности из-за страха, и заверила, что не осуждает их, поскольку люди не могут контролировать эмоции.

“Граждане сейчас проходят тот же путь. Они боятся. И боятся себе признаться в этом. Поэтому находят, кого обвинить”, – предположила она.

Елена Рыж также выразила мнение, что мобилизацию женщин в Украине вводить не нужно, но следует создать больше возможностей для тех, кто хочет пойти в армию добровольно.

“Давайте предоставим больше возможностей и увидим, к чему это приведет. Я уверена, пополнятся ряды в ТЦК. Скажу больше – многие женщины вернется в Украину. Мне так много девушек пишут о том, что, мол, Лена, хочу вернуться, уже не могу здесь находиться, хочу помогать. Поэтому давайте сделаем больше возможностей, чтобы женщина могла добровольно прийти на службу. И увидим, к чему это приведет”, – сказала она.

Напомним, сейчас в ВСУ много профессий для женщин, однако мобилизуют их только по личному желанию. Женщины-медики всегда были военнообязанными.

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