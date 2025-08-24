"Они до сих пор там, а должны быть здесь!": освобожденный гражданский эмоционально об украинцах, которых удерживает РФ

Уволен 24 августа гражданский

Гражданский мужчина, которого вернули в рамках обмена с Россией, рассказал, что прокомментировал увольнение. В частности, он призвал не забывать о людях, которых еще предстоит освободить из плена РФ.

Кадры обнародовал омбудсман Дмитрий Лубинец.

Освобожденный пленный высказался о возвращении домой и людях, которые до сих пор находятся в РФ

«Есть много украинцев, которых еще нужно вернуть»

Уволенный гражданский отметил, что Украина ждет своих людей и возвращает их. Говоря об этом, мужчине было сложно сдержать слезы. При этом он напомнил, что еще многие украинцы находятся в плену РФ, более того, с 2014-2016 годов, и их важно освободить.

«Здесь ждут своих людей. Украина возвращает своих людей домой… Но многих еще нужно вернуть. Есть люди, которые сидят в плену с 14-го, 15-го, 16-го… И они до сих пор там, а должны быть здесь», — сказал один из гражданских по возвращении на Родину.

Лубинец подчеркнул, что сила украинцев в том, что даже после освобождения из плена они остаются мнениями с теми, кто до сих пор находится в неволе.

«Работаем, чтобы вернуть всех наших людей и чтобы каждая украинская семья снова была вместе!» — завершил Лубинец.

Как мы писали ранее, в воскресенье, 24 августа, Украина и Россия совершили очередной обмен пленными.

Так, в рамках обмена на дом возвращаются воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Пока не сообщалось, какое количество украинцев вернулось на Родину.

Зеленский отмечает, что обмены продолжаются. «И возможно, это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, работающей каждый день. Партнерам помогающим. Спасибо ОАЭ за помощь. Благодарю всех, кто своей работой дает возможность, чтобы наши люди возвращались», — заключил украинский лидер.