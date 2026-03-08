Песков / © Associated Press

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг нефтепровода «Дружба» может иметь серьезные последствия для европейской экономики. По его словам, энергетическое давление на Россию якобы способно обернуться проблемами для самих стран Европы.

Об этом Песков сказал в комментарии российскому пропагандисту Павелу Зарубину, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, события вокруг поставки нефти через Дружбу могут привести к негативным экономическим последствиям для государств Европейского Союза.

«Можно сказать одно: они доиграются», — заявил Песков.

Он также выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский якобы со временем станет для Европы «плохим мальчиком», когда страны ЕС ощутят экономические последствия энергетических решений. Тогда для европейских партнеров Украины, добавляет он, «может быть уже поздно», учитывая возможное влияние на их экономику.

Ранее Венгрия выдвинула Украине трехдневный дедлайн по возобновлению транзита российской нефти через нефтепровод Нефтепровод «Дружба». Будапешт также требует допустить инспекторов на станцию «Броды», чтобы проверить состояние инфраструктуры. Об этом заявил госсекретарь Минэнерго Венгрии Габор Чепек, добавив, что письмо с требованиями уже направили украинской стороне. Если Киев не выполнит условия, Венгрия угрожает использовать юридические механизмы ЕС и продолжить блокирование финансовой помощи Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг резкой критике президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с Нефтепроводом «Дружба». Он заявил, что не доверяет словам украинского лидера по поводу повреждения трубопровода. По словам Фицо, украинская сторона якобы не допустила проверку места повреждения европейцев. Да, Братислава настаивает на международной инспекции.