"Они думают, что мы испугаемся": Жданов развеял тщеславные планы россиян по Украине

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что Россия попытается создать иллюзию массированного наступления по всем направлениям, чтобы заставить Украину капитулировать.

В то же время Жданов уверен, что у Генштаба Вооруженных сил Украины есть замысел по отражению таких попыток наступления со стороны россиян.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Грохот будет сумасшедший. Они думают, что мы испугаемся", — сказал Жданов об оккупантах.

При этом эксперт усомнился в качестве подготовки российских военных, в том числе десантников, которых РФ до сих пор считает своими "наиболее боеспособными частями".

"Они на них полагаются. Думают, что они будут проламывать нашу оборону. Но это уже не те десантники, которые были в феврале или марте. Личный состав уже обновился. Мы разгромили все десантные батальонно-тактические группы. Все до единой. Они все практически на 100% обновили личный состав. Это не те десантники, которых готовили годами, и они умели бегать, прыгать и т. д. Это практически молодняк, который набрали сейчас по контракту. Подготовка у них гораздо хуже", — заявил Жданов.

"Но их собрали, как самых лучших. Тогда что говорить о подготовке остальных войск?" – добавил эксперт.

Поэтому Жданов убежден, что Россия способна лишь на создание иллюзии масштабного наступления.

Отметим, в Кремле хотят примирения и остановки войны только на своих условиях. Для этого бывший канцлер Германии Герхард Шредер будет лоббировать тему мирных переговоров в интересах России.

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