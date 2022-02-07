"Они хорошо защищают": в Минздраве заявили, что ношение масок может остаться и после пандемии COVID

"Они хорошо защищают": в Минздраве заявили, что ношение масок может остаться и после пандемии COVID

Если коронавирус перейдет в статус эндемической болезни, маску в закрытых помещениях, возможно, можно будет не носить.

Обязательный масочный режим в Украине в 2022 году вряд ли отменят, поскольку средство индивидуальной защиты защищает даже от привычных ОРВИ.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Фокусу".

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"Мне кажется, что этого не произойдет. Когда мы говорим о маске, то она будет защищать нас даже от обычных острых респираторных вирусных инфекций — гриппа и всего прочего. Но через два года жизни с ковидом карантинные требования менялись. Если раньше были достаточно жесткие меры абсолютно для всех, то сейчас за счет вакцинации у нас есть возможность создать эпидемически безопасные объекты", — ответил Кузин на вопрос о вероятности того, что в конце этого года мы уже не будем носить маски.

В то же время он сомневается, что маски останутся навсегда.

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"Если речь пойдет об эндемичности коронавирусной болезни, то обязательства использовать маску в замкнутых помещениях могут отменить. Но посмотрим, например, на страны Азии, где (еще до пандемии) носили маски в метро или другом транспорте. В условиях скопления людей они хорошо защищают от вирусных инфекций. Поэтому я думаю, что такая общая рекомендация останется, хотя уже без какой-либо административной ответственности за ее невыполнение", — высказался Кузин.

Главный санврач добавил, что ВОЗ заявляют о возможности до конца года перехода коронавируса в эндемическую группу инфекционных болезней, то есть к возникающим на той или иной территории либо в пределах какого-то сезонного пика, либо постоянно в течение года.