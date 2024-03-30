"Они идут ва-банк": эксперт о летнем наступлении захватчиков

Российские захватчики идут на серьезный риск, если пойдут в наступление в начале лета и это не самый плохой сценарий для Украины.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что хуже всего было бы, если бы россияне начали аккумулировать свои силы на следующую осень.

"В какой-то степени то, что российские войска сейчас идут ва-банк и на риск такой существенный – это для нас еще не самый плохой сценарий. Самый плохой для нас – это если бы они сейчас все эти силы начали аккумулировать на осень. Взяли сейчас паузу и готовились тщательнее", – заявил Мусиенко.

Он отметил, что России нужно время до осени, чтобы нормально укомплектовать две новые армии, о которых говорил Шойгу, но они спешат.

"Вот что Шойгу озвучивал, что надо 2 армии укомплектовать, 14 дивизий, 6 бригад... Это 250-300 тысяч человек. Что такое их доукомплектовать. До 1 июня я никогда в жизни не поверю, это нереальные сроки. Им нужно время. до октября примерно. Вот тогда бы они действительно планировали какие-то другие действия, но они спешат. Потому что думают, что Украина не будет иметь поддержки", — заявил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ готовится к новому наступлению и запускает масштабную кампанию по дезинформации.

Кроме того, мы ранее информировали, что в июле этого года российские войска могут снова стоять под Киевом.

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