"Они лезут в уши, рот и глаза": курортное Лазурное атаковали божьи коровки

"Они лезут в уши, рот и глаза": курортное Лазурное атаковали божьи коровки

Насекомые кусаются и мешают отдыхать.

Стаи божьих коровок атакуют украинские курорты. Особенно активно насекомые досаждают туристам у моря.

Так, отдыхающих на курорте в Лазурном ждал неприятный сюрприз — нашествие божьих коровок. Насекомые летают целым роем.

Об этом пользователи сообщили в Facebook.

Насекомых настолько много, что ими усеяны пляжи, зонтики, лежаки и другие элементы пляжной инфраструктуры.

Вероятной причиной подобного явления может стать химическая обработка полей от тли (которую поедают жуки, а если еды нет, они улетают в другое место).

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Нашествие божьих коровок вызвало обсуждение в Сети:

На пляж заходишь, как в улей: они лезут в уши, рот, глаза. Но они очень больно кусаются, и никакие средства на них не действуют

Ужас, посмотрела фото, я в первые вижу такое нашествие. В этом году отпало желание ехать на море

Какие люди смешны. Все им не так: комары, солнышка, водоросли, медузы

Действительно, сидите дома, там нет этого

Наверное, ехать на море в этом году нет смысла. Зря выброшенные деньги

Вся аллея усыпанная ими

Четвертый год здесь отдыхаем все лето и только вот сейчас вижу такое

Было, но это еще где-то в 2019 году, но то, что сейчас — это катаклизм.

Этим летом украинцы столкнулись на отдыхе с множеством сюрпризов, которые преподнесла им природа. Туристов атаковали морские блохи, сколопендры, змеи и даже скорпионы.

Напомним, в курортной Кирилловке в Запорожской области этим летом нашествие комаров. Их так много, что они напоминают пчелиный рой.

Кроме того, в результате последних бурь и ливней на побережье Тузловских лиманов погибли почти 2 миллиона божьих коровок.

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