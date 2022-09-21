"Они нас бросают, как мясо, я сами сь*буются": боевик "ЛДНР" рассказал, как россияне оставляют их в боях

Боевик из террористической оранизации "ЛДНР" и его супруга обсудили отношение к своим подразделениям на фронте.

В частности, боевик пожаловался, что российские военные первыми убегают с поля боя и покидают там подразделения "ЛДНР".

Разговор перехватила украинская разведка, сообщает ГУР Минобороны.

Предатель, перешедший на сторону врага, рассказывает женt, что они ожидают контрнаступления ВСУ в Херсонской области, во время которого россияне первыми будут убегать с поля боя.

"Они сь*бутся быстрее нас. Они нас просто бросают, как мясо, и все", — жалуется боевик так называемой "ЛДНР".

На что его жена говорит, что знает об этом, и рассказала, как российские военные оставили в бою на Донбассе "полицейских ЛДНР", а сами сбежали.

"Мне Наташа рассказала сегодня. Наташа услышала, как звонят Олегу и говорят, что на Угледаре прорыв. Первыми стоят наши менты, вторые – россияне, а третьи – чеченцы. Чеченцы ушли, россияни ушли, и осталось два взвода – 30 пацанов, ментов наших. Они их оставили. А ему говорят, что они их оставили, чтобы их сейчас зафигачили, а мы потом по ним отработаем", – рассказала женщина.

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