Они не отступят: мужские и женские имена, владельцы которых наиболее упрямы

Как говорится, в споре рождается истина, однако не всегда это происходит экологично.

Настойчивость и упрямство всегда помогает в обучении, овладении профессией и построением карьеры. В то же время отношениям с другими могут только навредить. Вспомните людей, которым просто невозможно что-либо доказать. Даже если вы правы. И продолжаться этот диспут может очень и очень долго...

Владельцы каких женских и мужских имен наиболее упрямы – в материале ТСН.ua.

Женские имена

Анна

Ум, воля, энергичность, капризность, давление – все это об Анне. Умеет получать желаемое, "дожимая" людей. Она обожает спорить и выводить людей на скандал. Наслаждается, если человек "попался на крючок". Однако владеющий и самокритикой, умеющий признавать ошибки.

Виктория

"Победа" – ее жизненное кредо. Виктория спокойная, взвешенная и целеустремленная личность. Очень хорошо чувствует людей, поэтому не тратит свое время на дураков. Упорно идет туда, куда решила, сбить ее с проложенного маршрута очень сложно. Часто страдает "комплексом отличницы" – не бросит дело, пока не доведет его до идеала. Трудно воспринимает критику.

Ангелина

Обладательницы этого имени являются очень сильными личностями с непростым характером и мощным стержнем. У них всегда собственное мнение, поэтому убедить их в обратном – задача "со звездочкой". Спор с девушками по имени Ангелина может продолжаться, как говорится, до первой крови.

Светлана

Эти женщины четко знают, чего хотят и никогда от этого не откажутся. Они умеют спорить спокойно, быть увлекательными для оппонента. Впрочем, нередко обладают специфическим чувством юмора, которое может оскорблять других.

Екатерина

Безумное упрямство и жажда справедливости – гремучая смесь. Екатерины сильны и уверены в себе, не терпят отсутствия ума у других. Если чувствуют, что оппонент загорелся, спор может продолжаться вечно. Трудно подвергается влиянию других. В свою очередь обладает лидерскими качествами и любит быть в центре внимания.

Мужские имена

Олег

Суров, однако справедлив. Олег привык соблюдать принципы и правила, нередко пытается склонить к этому других. В спорах привык к последнему отстаивать свою позицию, если убежден в своей правоте. В то же время умеет признавать экспертность других. Дискуссии с Олегами всегда продолжительны, однако интересны и познавательны. Отличается творческим подходом к решению проблем. Лидерство позволяет ему объединять вокруг себя людей, воздействовать на них и реализовываться по собственному делу.

Станислав

Мужчины с таким именем являются максимально упрямыми личностями. Их – не сдержать. Они уверенно направляются к своей цели, преодолевая трудности и препятствия. Быстро теряют интерес к диалогу с людьми, которые много и не по существу говорят.

Сергей

Умные и уверенные в себе личности. Они не зависят от мысли или одобрения других, потому что самодостаточны. Сергея сложно вывести из равновесия. Он очень редко останавливается. Даже если вы хотите прекратить спор и остаться каждый при своем, он будет пытаться продолжать дискуссию и дальше.

Александр

Это люди, которые носят сильный характер и мощную энергетику. Мужчины с таким именем уважают себя и требуют этого от других. Александр четко определяет желаемую цель и уверенно направляется к ней. Может быть хорошим руководителем, умеющим влиять на людей. Мужчина с этим именем может заставить других поступать так, как хочет он, однако никогда не "прогнется" под кого-то.

Владимир

"Властелин мира" – не иначе! Умеет слушать людей, но делает по-своему. Одержать победу в споре с Владимиром удается не каждому, он часто опирается не на факты и аргументы, а на эмоции и догадки, что быстро начинает раздражать других. Трудолюбивый, ответственный, активный, любит рисковать и всегда достигает желаемого.

Раньше мы рассказывали об именах для девочек, которые не заканчиваются "а" и "я".

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