Они не рабы: на Буковине родители отказываются отдавать в школу 4 детей, потому что признают "естественный закон"

Родители с начала учебного года отказываются отпускать детей в школу.
В Черновицкой области родители отказываются отдавать в школу своих 4 детей, мотивируя это тем, что социум негативно влияет на них, а их семья ведет образ жизни, "приближенный к естественному".
Об этом идет речь в решении Путильского районного суда Черновицкой области.
Отца 4 детей из Буковины суд обвинял в том, что его дети не ходят в школу. Во время судебного заседания мужчина объяснил, что его семья ведет образ жизни "приближенный к естественному", а социум негативно влияет на его детей.
Как сообщает газета "Карпаты", на вопрос судьи, почему дети мужчины с начала учебного года не посещают школу, тот ответил, что "они не рабы и имеют полный выбор".
"Они никому ничего не должны", — сказал мужчина.
Жена ответчика добавила, что в 10 классе во время перерыва ее сына избили. На это женщина отметила, что в школе никто не отвечает за жизнь детей.
Судья подчеркнула, что семья все равно должна обеспечить своих детей образованием. На это мужчина заявил, что он признает только "естественный закон жизни", а его дети якобы получают "семейное образование".
"А это выше, чем образование социальное. Я отказался от школы. Я сознательно написал заявление – "отказываюсь от социального учебного влияния на формирование сознания моих детей", — объяснил отец детей.
Суд признал мужчину виновным в неисполнении родительских обязанностей и присудил 850 грн штрафа. Также многодетный отец должен оплатить 454 грн судебного сбора.
Читайте также:
- В Киеве Daewoo Nexia въехала в электросопротивление и загорелась: водитель погиб (фото)
- Дым виден в нескольких километрах: в Киеве в парке "Совки" произошел масштабный пожар (видео)
- Зажило конструкциями изуродованного авто: в Черниговской области в ДТП разбилась водитель