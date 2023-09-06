"Они нужны, чтобы гореть": Коваленко прокомментировал реакцию россиян на уничтожение Challenger 2

Эта британская техника в Украине была уничтожена впервые.

Российская пропаганда крайне восторженно отреагировала на Challenger 2. Однако этот вопрос следует рассматривать с разных ракурсов.

Об этом в своем телеграмм-канале написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он привел некоторые красноречивые цифры. Так, с момента начала наступления СОУ в июне, было потеряно:

Leopard 2A4 – 3 танка уничтожены, 4 повреждены;

Leopard 2A6 – 3/6;

Challenger 2 – 1.

Всего потери западной техники составили 7/10 или 17 единиц.

"Но, что самое главное, ни в одном из вышеупомянутых случаев экипаж танков не погиб. Нет неуязвимых и неистребимых машин в принципе. Когда в Украину прибудут M1A1 Abrams, заранее предупреждаю истеричек, они будут гореть. Для того они и нужны, чтобы гореть, сохраняя жизнь экипажа", – подчеркнул обозреватель", – подчеркнул обозреватель.

Потери оккупантов более красноречивы

Как отметил Коваленко, с начала наступления ВСУ было уничтожено 655 российских танков. Такого показателя удалось добиться за три месяца.

Согласно верифицированным данным, российские войска потеряли с начала наступления СОУ, "современных" (образца 2022) танков:

Т-72Б – 2/2;

Т-72Б3 – 2/0;

Т-80БВ – 6/1;

Т-80БВМ – 2/0;

Т-90М "Прорыв" – 8/5.

Итого: 20/8. И это только верифицированные данные.

"Но знаете, что самое интересное? Самое интересное, что "современных" российских танков в категории "уничтоженных" в 2 раза больше, чем "поврежденных", тогда как у западных ОБТ поврежденных больше уничтоженных. Выводы? Устойчивость к повреждениям выше, равно как и сохранение жизни экипажей", – подытожил Александр Коваленко.

Напомним, британский танк Challenger 2, вероятно, уничтожен в Украине, был поврежден миной, прежде чем его поразил российский дрон. К счастью, экипажу удалось спастись.

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