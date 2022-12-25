"Они поневолили государство": в Полтаве описали красной краской памятники советским деятелям (фото)

В Полтаве описали красной краской памятники советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зигину.

Об этом сообщают местные СМИ.

На памятниках советского военного деятеля Николая Ватутина, известного своими кровавыми операциями во время Второй мировой войны, во время которых тысячами гибли солдаты, а также Алексея Зыгина, о котором составили миф, мол, он освободил Полтаву (на самом деле принять командование армией Зыгин так и не смог – он взорвался на мини по пути с аэродрома на командный пункт) появились надписи красным "Зло".

Спикер Полтавского райуправления полиции Василий Зуб сообщил, что полиция проверяет информацию по этим случаям.

Следует отметить, что 23 декабря депутаты Полтавского городского совета голосовали за демонтаж памятников советским деятелям. Но им не хватило голосов, чтобы избавиться от советского наследия, которое не только не дает развиваться стране, но и возвращает ее в прошлое, против которого сейчас борется Украина.

"Мы должны спросить себя, мы живем в советском союзе или независимой Украине. История современной Украины – аналогия с той Украиной, которая называлась УНР и сейчас мы воюем против России, как в свое время УНР. У нас идентичные параллели с теми временами. Что Муравьев, который уничтожал наших ребят в Крутах, что Ватутин, что Зыгин – это кафиры, которые шли уничтожать УНР, поэтому никаких оккупантов в городе быть не может, никаких памятников им быть не может. сто лет своей истории", — заявил депутат Юлиан Матвийчук.

Мэр Полтавы Александр Мамай объясняет эту ситуацию так: "Памятник Ватутину всю жизнь стоял в Кадетском корпусе. Затем этот памятник затерли на историю. Потом мы его нашли и поставили на углу улиц Соборности и Ватутина. Я лично активно участвовал в этом. .Что касается памятника Зыгину, на сегодняшний день из советского союза не осталось ни одного документа об этом памятнике. Поэтому мы не имеем права его снести. Ведь сначала на него нужно сделать все документы, а затем принимать решение о сносе".

Напомним, в селе Полтавской области снесли памятник Ленину, который располагался на территории одного из местных учебных заведений.

Ранее в Полтавской области снесли памятник, посвященный "борцам за власть советов".

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