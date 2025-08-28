Они постоянно пытали: экс-мэр Херсона про плен и попытки оккупантов склонить его к сотрудничеству

Эксмер Херсона Владимир Николаевенко / © скриншот с видео

Реклама

Освобожденный из российского плена бывший городской голова Херсона Владимир Миколаенко поделился воспоминаниями о пытках, психологическом давлении и предложении возглавить оккупационную администрацию города.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Мост».

По словам бывшего мэра, оккупанты систематически пытали его, запугивали расстрелом и заставляли сниматься в пропагандистских видео.

Реклама

«Они постоянно пытали. Один день больше, второй день меньше. В Херсоне я был где-то 16 суток. А в Севастополь когда привезли, раздели, спрашивают: «А что это такое?» Я говорю: «Упал, 16 дней падал». А потом принимали через 2 дня в Воронеже, там врач принимал, спросил: «А ты вообще дышать можешь?». В Воронеже также избили, но Херсон мне очень запомнился. Когда я был в Севастополе, там был один парень из наших, врач, я к нему тихонечко подошел и сказал, что, извините за подробности, в туалет хожу с желчью и кровью. Спросил, что они мне могли поотбивать. Он сказал, что после таких побоев нет ничего удивительного», — рассказал Миколаенко.

Россияне предлагали ему возглавить местную администрацию вместо предателя Владимира Сальдо, однако он отказался.

«Самой главной задачей россиян было склонить меня к сотрудничеству. Еще Сальдо не был губернатором, они говорили мне: «Можешь занимать это место». И когда меня забирали на Севастополь, это было где-то часов 4-5 утра, один из ФСБшников вышел и говорит: «Ну что, не передумал? Если не передумал, сейчас поедешь на Севастополь, одумаешься там через месяц-два, признаешь новую власть, будешь с нами сотрудничать. А мы за неделю-другую расфигачим ваши Силы ССО», — рассказывает дальше экс-мэр Херсона.

Миколаенко также вспоминает, что готовился даже к вероятным публичным акциям оккупантов к 9 мая.

Реклама

«Боялся, честно говоря, что они спровоцируют меня на эти выходы массовые к 9 мая. Подготовил себе, пытался упасть, чтобы синяки себе набить, но не получалось. Нашел железку — думаю, порежу себе лицо. Но так получилось, что 2 мая нас повезли в Севастополь», — сообщил он.

Бывший мэр Херсона рассказал, что во время пребывания в плену охранники боялись даже показывать свои лица.

«Вот у нас прогулочный дворик, мы выбегали туда — нас заставляли натянуть футболки или майки на головы, чтобы глаза были закрыты. Чтобы мы, не дай Бог, не увидели их лиц. Это было в России», — вспомнил Миколаенко.

Бывший городской голова признался, что имел возможность выйти на обмен раньше, но отказывался, чтобы за него не отдавали сразу нескольких российских военных.

Реклама

«Я с Денисовой списался, когда был в Херсоне. Спросил россиян, можно ли написать? Они разрешили, говорили, что возможно за меня дадут 20 их парней. Я говорил и тогда, и в Воронеже, что я категорически против, чтобы меня меняли на условно 20 российских военных. Потому что я знал, что не смогу потом смотреть в глаза людям, родителям, сыновья которых сидят, а за какого-то кренделя Миколаенко отдали кучу российских военных. Федорова выкупали за 11 якобы военных. И он аж 6 дней просидел. Да, я понимаю, что это очень трудно. Но я говорил, что не согласен и не провоцируйте меня на такие меры», — добавляет Миколаенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший военнопленный, до войны правозащитник и журналист Максим Буткевич рассказал об ужасах российского плена — систематических избиениях, угрозах смертной казнью и сексуальным насилием для выбивания «признания».