Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления о возможном давлении спецслужб на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом глава государства сказал в интервью BBC.

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Зеленский отметил, что антикоррупционные органы должны работать независимо, поэтому президент не может вмешиваться в их деятельность или принимать решение вместо них. В то же время, он признал, что вопросы к отдельным сотрудникам спецслужб существуют, а соответствующие случаи проверяют.

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«Прежде всего, они (антикоррупционные органы — ред.) независимы, и вы не можете этого сделать… Если вы (меида — ред.) хотите это (возможное давление СБУ на САП — ред.) расследовать, пожалуйста, расследуйте. Есть вопросы и к некоторым представителям спецслужб. И, конечно, есть прокурорские проверки и расследования. Некоторые люди уже уволены», — сказал президент.

Так он отреагировал на слова журналистки об интервью руководителя САП Александра Клименко Украинской правде. Тогда прокурор заявил о давлении на антикоррупционные органы со стороны спецслужб, в частности, СБУ. По его словам, Офис президента мог бы вмешаться и прекратить такие действия, если бы у него было соответствующее желание.

Журналистка уточнила, что речь идет не просто о разногласиях между ведомствами, а о заявлениях антикоррупционных органов по поводу препятствования их расследованию и попыток остановить их работу.

В ответ Зеленский заявил, что регулярно общается с представителями НАБУ и САП. По его словам, они могут приходить к нему в Офис, когда возникает потребность в разговоре. Президент также заверил, что пытается максимально поддерживать их деятельность, но не намерен в нарушение закона или вмешиваться в работу независимых учреждений.

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Нет. Мы часто общаемся с ними. Когда они хотят поговорить со мной, они приходят в мой офис. Они знают, что я очень их поддерживаю, стараюсь поддерживать. Но не настолько, чтобы нарушать закон, ведь они независимые институции…», — подчеркнул глава государства.

В то же время, он призвал не отождествлять действия отдельных работников спецслужб с деятельностью всего учреждения. Зеленский напомнил, что многие сотрудники спецслужб погибли во время войны, защищая Украину.

«Но, опять же, есть вопросы и к спецслужбам. Речь идет не об институте как таковом. Давайте уважать тех сотни сотрудников спецслужб, которые погибли во время этой войны… Если человек поступил неправильно, его увольняют или он предстает перед судом. И мы не закрываем глаза на такие вещи. Но это не вопрос института, в котором работают 30 тысяч человек», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о подготовке серии новых публикаций, в которых обещает обнародовать подробности и документы о возможных коррупционных связях в НАБУ и САП.

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Мы ранее информировали, что во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады подозреваемый по делу Карфаген-2 Сергей Дука снова раскритиковал НАБУ.

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