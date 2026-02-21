Беркут

После Революции достоинства часть бойцов так называемой «Черной роты» киевского " Беркута " покинула Украину. Некоторые из них оказались на территории Российской Федерации, где получили гражданство и интегрировались в российские силовые структуры.

Об этом пишет " Украинская правда ".

Наиболее известный пример – Сергей Кусюк. После бегства он появился в России и был замечен среди силовиков, разгонявших оппозиционные акции в Москве. По данным журналистских расследований, Кусюк стал частью российской системы силовых подразделений и публично не скрывает свой новый статус.

Другие бывшие "беркутовцы" также нашли работу в России - часть из них перешла в структуры ОМОН или Росгвардии, кто-то работает в частных охранных компаниях. Некоторые, по информации медиа, были замечены на оккупированных территориях Донбасса или Крыма.

Украинское следствие заочно объявило подозрения ряду эксбийцев в причастности к расстрелам протестующих в феврале 2014 года. Часть из них находится в международном розыске, однако их фактическое присутствие на территории России усложняет возможность привлечения к ответственности.

По данным правозащитников, бегство "беркутовцев" в РФ произошло почти сразу после смены власти в Украине. Некоторые из них сначала находились во временном статусе, но впоследствии легализовались и получили постоянное место жительства.

Расследование журналистов показывает, что эти люди не просто исчезли, а продолжили карьеру в системе, которая активно противостоит протестным движениям и оппозиции. Это вызывает дополнительные вопросы о роли России в укрывательстве лиц, подозреваемых в преступлениях против протестующих.

Между тем, судебные процессы в Украине относительно событий на Майдане продолжаются. Дела рассматриваются годами, а часть фигурантов находится вне юрисдикции украинских правоохранительных органов.

История бывших "беркутовцев" - это не только о побеге, но и о трансформации: от украинских силовиков до части российского силового аппарата. И вопрос ответственности за события Майдана до сих пор остается открытым.

Напомним, что ранее ставший сенатором в РФ экскомандиру севастопольского "Беркута" сообщили о подозрении