"Они сейчас тут нас еб*шат, шо зверей": боевик "ДНР" рассказал жене о прорыве ВСУ в Херсонской области

Боевик так называемой "ДНР" на Херсонском направлении сообщил своей жене о прорыве украинских войск.

Также оккупант признался, что отступать им не позволило командование.

Соответствующий разговор перехватила украинская разведка, передает ГУР Минобороны.

"Прорыв у нас. Здесь, где я стою, прямо сейчас прорыв. Укры тут нормально все обложили, только что всю зону полностью накрыли. Дыма клубы такие стоят. Они сейчас тут нас еб*шат, шо зверей нах*й. 2-ю роту всю бросили на усиление на Брускинское", – рассказывает оккупант.

Также он добавил, что отступать им нельзя.

"Командование сказало стоять до последнего. Кто отойдет – будет дезертиром", – отметил боевик.

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