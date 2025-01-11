Они спасают: в МВД рассказали, как животные помогают после обстрелов находить людей (фото)

В течение 2024 года полицейские с помощью служебных собак раскрыли почти 400 преступлений в одном из регионов Украхны.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Там рассказали, что в кинологическом центре полиции, одна из которых по Украине, есть в Запорожье, служат 42 собаки: немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры, ротвейлеры и спаниели.

Также стало известно, что кинологические пары активно вовлекаются в обнаружение оружия, взрывчатки, наркотических веществ, а также к задержанию преступников. Собаки несут круглосуточную службу на блокпостах и участвуют в розыске людей под завалами на местах вражеских ударов.

Фото/Нацполиция

Напомним, мы писали о том, что есть 8 наиболее верных пород собак, среди которых ротвейлеры, чихуахуа и лабрадоры. Они отличаются высокой преданностью своим владельцам. Эксперты объясняли это генетическими факторами, ведь собаки часто ищут контакт с хозяевами, радуются их возвращению и с готовностью выполняют команды. Лояльность породы зависит как от наследственности, так и от воспитания.

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