"Они ушли во сне": мужчина, потерявший жену и 4-месячного сына в Одессе, рассказал о результате экспертизы

Горем убитый мужчина замечает, что его ближайшие люди, которых забрала РФ, не мучились.

В результате атаки РФ на Одессу 2 марта Сергей потерял жену и 4-месячного сына. Он рассказал, что его родные погибли во сне, это установила экспертиза.

Об этом пишет "Думская".

Муж, потерявший жену и 4-месячного сына в Одессе, рассказал, что его родные погибли во сне

"Врачи сделали экспертизу и сказали, что они пошли во сне. Их нашли рядом. Анечка как заснула, ручкой так... И Тимофей спал – ручками вверх, как детки обычно спят. Они были вместе, это очень быстро произошло. Они не мучились.. Для меня это было важно", – сказал он.

Ранее на фоне удара РФ по Одессе Владимир Зеленский призвал мир реагировать на каждое проявление российского зла.

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