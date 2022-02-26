"Они уже никогда не вырастут": Денисова рассказала о количестве погибших детей в Украине с момента нападения России

В результате российской агрессии погибли трое украинских детей.
Уполномоченная ВР по правам человека в Украине Людмила Денисова рассказала о троих погибших детях с момента нападения России на Украину.
"С улиц населенных пунктов наших городов исчезли дети, не слышно их смеха. Сотни семей с детьми сидят в метрополитене и бомбоубежищах.
Думали ли мы, что на их такую короткую жизнь выпадет страшное испытание – ВОЙНА, что они услышат и увидят обстрелы, разрушения и смерть своими собственными наивными глазами.
В памяти всплывают строчки стихотворения: «- Мама, а правда, что будет война, и я не успею вырасти?..» Роберта Рождественского.
За эти сутки погибли трое детей. Они уже никогда не вырастут.
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Убийство детей это самое страшное преступление, оправдание которому не будет ни в этом, ни в том мире!
Я мать, бабушка, украинка, я остаюсь в Киеве, — написала Денисова.