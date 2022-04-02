Они в безопасности: из экопарка «Фельдман» в Харькове эвакуировали трех тапиров

Они в безопасности: из экопарка «Фельдман» в Харькове эвакуировали трех тапиров

Далма, Пинто и Долли были вывезены из опасной зоны и отправлены в Полтавскую область.

Из экопарка «Фельдман» в Харькове были эвакуированы три тапира: Далму, Пинто и Доли, сообщили на странице зоопарка в соцсети.

"Они в безопасности! После размещенного неделю назад видео с нашими тапирами, которые оставались на территории экопарка, мы получили большое количество обращений от людей, обеспокоенных их судьбой", – сообщили в соцсети.

Далма, Пинто и Долли вывезены из опасной зоны и отправлены в Полтавскую область, где для них подготовили временный дом.

"Большое спасибо нашим храбрым волонтерам-спасателям, партнерам из Экопарка Ковалевка и многочисленным нашим друзьям, благодаря пожертвованиям которых мы можем эвакуировать животных. Для нас ценна каждая жизнь и мы продолжим делать все возможное для спасения наших питомцев", — добавили в зоопарке.

"Зеленых коридоров" нуждаются не только люди, но и животные. В частности, живущие в зоопарках. Что происходит с ними сейчас, в каких условиях находятся животные и как их спасти – смотрите.