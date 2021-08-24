"Они вернутся, потому что мы — семья": Зеленский о жителях Крыма и Донбасса

"Они вернутся, потому что мы — семья": Зеленский о жителях Крыма и Донбасса

Украина борется за своих граждан, подчеркнул президент.

Украина борется за людей, которые находятся в аннексированном Крыму и оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил в своей речи во время парада к 30-й годовщине Независимости Украины 24 августа.

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"Мы боремся за своих людей там, потому что можно временно оккупировать территорию, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать тупик и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизовать их украинские сердца", — сказал президент.

Он считает, что некоторые жители оккупированных территорий, к сожалению, боятьст об этом говорить. Впрочем, это не значит, что они боятся думать об этом, подчеркнул Зеленский.

"Они вернутся, потому что мы — семья. Единственное, что может нас разделять, — это щедро накрытый стол, где мы вместе обязательно поднимем тост за то, что мы стали сильной страной. Мы делаем много вещей впервые, чтобы время, когда Украина была большой страной, был не последним, и чтобы время, когда Крым и Донбасс не были оккупированы, также не были последними", — отметил он в своей речи.

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началась в 9:30, следить за парадом можно онлайн.

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