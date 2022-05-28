"Они все его боятся": Зеленский прокомментировал вероятность смены путинского режима в России

"Они все его боятся": Зеленский прокомментировал вероятность смены путинского режима в России

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что режим Путина может уйти от власти в ближайшее время.

Глава государства убежден, что политическая верхушка России просто боится своего "фюрера".

Об этом сказал Зеленский в интервью Nieuwsuur.

"Вся эта команда работает долгие годы и я думаю, что они укреплены между собой и они связаны многими вещами, многими шагами, многими преступлениями. По крайней мере, мы считаем это преступлениями — то, что происходит против нас. Я не уверен в изменении режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они все его боятся", — заявил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что согласен говорить с Путиным только потому, что все другие политические фигуры в России ничего не решают. По словам главы государства, он "не горит желанием" разговаривать с Путиным о войне, однако вести переговоры там больше не с кем.

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