Они захотят прийти снова: Зеленский объяснил, как навсегда отбить в РФ желание воевать

Как защитить Украину от предстоящего нападения: что предлагает Зеленский

Только присутствие иностранных военных баз на территории Украины и кардинальное усиление противовоздушной обороны смогут гарантировать длительный мир и предотвратить реванш России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами, передает ТСН.ua.

По мнению президента, Кремль не откажется от своих планов завоевать Украину, поэтому защита должна строиться на трех «китах»:

Четкий алгоритм реакции Запада на новую агрессию РФ

«Во-первых, Украине важно понимать, какой конкретно и как быстро будет реакция партнеров, если агрессия со стороны русских повторится. Мы договорились, что наша сторона предложит свое видение, а партнеры ответят на такой драфт. Важно, чтобы не было каких-либо слабых мест и ошибок», — сказал глава государства.

Второй фактор — финансирование украинской армии

Третий — комплектация ПВО, «как на Ближнем Востоке

«Мы хотим добавить в перечень оружия средства ПВО, которые мы видим сейчас эффективными на Ближнем Востоке и в Заливе, но которых у нас не было. Если мы говорим о сильных гарантиях безопасности, это значит, что нам нужны соответствующие системы ПВО в достаточном объеме», — отметил президент.

Самым действенным сдерживающим фактором Зеленский считает размещение на территории Украины контингента партнеров.

«Я не верю, что „русские“ не захотят прийти снова. Но я верю, что если в Украине будет стоять американская военная база или общая база Америки и Европы, рисков у нас будет меньше, — подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что весна-лето 2026 будут ключевыми и чрезвычайно сложными для Украины — как на фронте, так и на дипломатической арене.

Также он рассказал, будет ли перемирие на Пасху.