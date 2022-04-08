"Они живут в иллюзии": Подоляк объяснил, почему россиянам не удастся создать новые "республики" в Украине

"Они живут в иллюзии": Подоляк объяснил, почему россиянам не удастся создать новые "республики" в Украине

Россияне не понимают, что их ненавидят, а их методы уже не сработают.

Россияне остались жить в 2014 году, когда Украина оказалась в тяжелой ситуации, и они получили возможность захватить Крым и часть Донбасса, где образовались криминальные анклавы. Но в 2022 году в Украине уже не сработают попытки создать так называемые народные республики.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что оккупантам не удастся на блокированнных ими территориях получить широкую поддержку таких идей.

"Нужно быть совершенно оторванным от реального мира, чтобы думать (а они искренне так думали), что здесь 80-90% будут встречать их с цветами. Они в этой иллюзии жили и частично продолжают жить. Они не понимают, что их ненавидят. Особенно их ненавидят там, где они находятся, а это – юг и восток Украины, потому что они там разбомбили города", — отметил Подоляк.

По его словам, методы, используемые захватчиками ранее на временно оккупированных территориях, не сработают сейчас.

"И все их попытки устроить какие-то анклавные вещи, какие-то "ХНР", они натыкаются на то, что они там находят два-три интеллектуальных инвалида, моральных ублюдка, которые соглашаются на фейковые должности и что-то подобное. Все это не будет работать. Все эти "референдумы", попытки ввезти рублевую массу и так далее — это ни на что не будет влиять", — добавил он.

Напомним, Россия пытается создать фейковую республику во временно оккупированном Херсоне и подтасовать факты для того, чтобы замаскировать агрессию и попытки поделить Украину. Мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев заявил, что в настоящее время создать в регионе псевдореспублику невозможно. Аналогичная ситуация с введением валюты оккупантов.