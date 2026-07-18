Онистрат увольняется из ВСУ и заявляет о наказании за поддержку Федорова — УП

Андрей Онистрат / © ТСН.ua

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Старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона ударных беспилотников 68-й отдельной егерской бригады «Шершни Довбуша» Андрей Онистрат сообщил, что подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины.

Об этом Онистрат заявил в комментарии изданию «Украинская правда».

Причиной такого решения он назвал перевод в 17-й армейский корпус на должность, которую охарактеризовал как «главный бумагонос», а также предположил, что это стало реакцией на его публичную поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова.

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«Вечером позвонил начальник и сказал, что пришла копия приказа о моем переводе в 17-й корпус — в качестве главного бумагодела», — рассказал военный.

По его словам, после этого он решил уйти со службы.

«Что ж, я пишу рапорт об увольнении из ВСУ! (…) Думаю, это благодаря поддержке „Вирия“. Возможно, из-за постов в поддержку Федорова. А возможно, и то, и другое», — сказал Онистрат.

Он также сообщил, что подал рапорт через приложение «Армия+».

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«За 32 минуты написал рапорт в приложение „Армия+“. Документы уже были готовы», — отметил он.

Онистрат также упомянул, что ранее уже готовил документы на увольнение после конфликта в 68-й бригаде, однако тогда, по его словам, ситуацию помог разрешить Михаил Федоров.

«Спас меня тогда только Михаил. Он пошел к Залужному и подписал мой перевод», — заявил военный.

Впоследствии Онистрат подтвердил своё решение в Facebook, опубликовав короткое сообщение, в котором, в частности, говорится, что он «написал заявление об увольнении».

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Напомним, вечером 15 июля Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны. В СМИ сразу же появились сообщения о том, что Зеленский не мог мириться с «войной» между ним и главнокомандующим Александром Сырским.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров приобрел широкую известность благодаря своим упорным усилиям по популяризации ведения войны с помощью дронов. По мнению политических аналитиков, это могло стать причиной конфликта и отставки.

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