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- Украина
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Онистрат увольняется из ВСУ и заявляет о наказании за поддержку Федорова — УП
Основатель известного подразделения ударных беспилотников заявил, что его переводят на должность «бумаговода», вероятно, из-за поддержки экс-министра Федорова.
Старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона ударных беспилотников 68-й отдельной егерской бригады «Шершни Довбуша» Андрей Онистрат сообщил, что подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины.
Об этом Онистрат заявил в комментарии изданию «Украинская правда».
Причиной такого решения он назвал перевод в 17-й армейский корпус на должность, которую охарактеризовал как «главный бумагонос», а также предположил, что это стало реакцией на его публичную поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова.
«Вечером позвонил начальник и сказал, что пришла копия приказа о моем переводе в 17-й корпус — в качестве главного бумагодела», — рассказал военный.
По его словам, после этого он решил уйти со службы.
«Что ж, я пишу рапорт об увольнении из ВСУ! (…) Думаю, это благодаря поддержке „Вирия“. Возможно, из-за постов в поддержку Федорова. А возможно, и то, и другое», — сказал Онистрат.
Он также сообщил, что подал рапорт через приложение «Армия+».
«За 32 минуты написал рапорт в приложение „Армия+“. Документы уже были готовы», — отметил он.
Онистрат также упомянул, что ранее уже готовил документы на увольнение после конфликта в 68-й бригаде, однако тогда, по его словам, ситуацию помог разрешить Михаил Федоров.
«Спас меня тогда только Михаил. Он пошел к Залужному и подписал мой перевод», — заявил военный.
Впоследствии Онистрат подтвердил своё решение в Facebook, опубликовав короткое сообщение, в котором, в частности, говорится, что он «написал заявление об увольнении».
Напомним, вечером 15 июля Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны. В СМИ сразу же появились сообщения о том, что Зеленский не мог мириться с «войной» между ним и главнокомандующим Александром Сырским.
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров приобрел широкую известность благодаря своим упорным усилиям по популяризации ведения войны с помощью дронов. По мнению политических аналитиков, это могло стать причиной конфликта и отставки.