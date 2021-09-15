Онлайн-чат с батюшкой, карат храмов и перечень молитв: ПЦУ запустила мобильный приложение

Благодаря приложению можно оперативно получать актуальные уведомления и новости из жизни церкви.
Православная церковь Украины запустила собственное приложение "Моя церковь".
Об этом в среду, 15 сентября, сообщает "Укринформ".
В приложении "Моя церковь" есть пять разделов: карта с ближайшими храмами, календарь религиозных праздников и важных событий, новости из жизни церкви, перечень молитв и личный профиль.
Отмечается, что благодаря приложению можно оперативно получать актуальные уведомления и новости из жизни церкви, найти ответы на вопросы, увидеть, где находится ближайший храм и узнать из церковного календаря о праздниках и важных событиях.
Также в приложении размещены молитвы, а для тех, кто хочет пообщаться на темы духовной жизни, реализована возможность онлайн-чата с батюшкой.
Напомним:
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