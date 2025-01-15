"Онлайн-поводырь" не помог: на Одесчине задержали уклонистов при попытке cбежать в Приднестровье

Военнослужащие Подольского отряда Госпогранслужбы Украины с помощью технических средств обнаружили на государственной границе в пределах Раздельнянского района трех неизвестных, пытавшихся нелегально попасть в Приднестровье.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины

"Во время задержания нарушители начали убегать и не реагировали на неоднократные требования об остановке. Пограничники произвели предупредительные выстрелы вверх и применили служебную собаку, чтобы задержать беглецов", – говорится в сообщении.

Задержанные мужчины призывного возраста оказались жителями Киевской, Львовской и Днепропетровской областей. За помощью в незаконном пересечении украинской границы они обратились к админу одного из интернет-мессенджеров. Этот "онлайн-поводырь" давал им указания, куда двигаться, чтобы обойти препятствия и попасть в соседнюю страну. За свои услуги анонимный делец получил от каждого уклониста по 8 тысяч долларов США, которые те заранее перевели на криптокошелек.

В ГПСУ составили протоколы о совершении тремя мужчинами административных правонарушений по двум статьям: злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего ГПСУ (ст. 185-10 КУоАП) и попытка незаконного пересечения государственной границы Украины (ст. 204-1 КУоАП). Дела уже направлены в суд.

Напомним, в Украине ликвидировано более 50 схем незаконной переправки мужчин через границу. Национальная полиция провела масштабную спецоперацию, в результате которой было проведено более 600 обысков и объявлено более 60 подозрений организаторам и участникам схем.

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