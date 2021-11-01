Онлайн-сервис VauBoо.com озеленил регионы Украины с целью развития внутреннего туризма

Прошлый год существенно изменил сферу туризма, подход путешественников к выбору направлений отдыха и стал катализатором развития внутренних поездок. Чтобы эта тенденция развивалась в дальнейшем, и после окончания пандемии украинцы не собрали чемоданы и не отправились сразу на мировые курорты, нужно активно развивать отечественную туристическую отрасль и гостиницы. В частности, учитывая тренд на отдых на природе в окружении минимального количества людей, озеленять регионы.

Именно этим и решили заняться украинский инновационный сервис по бронированию отелей VauBoо.com совместно с Государственным Агентством Развития Туризма в рамках поддержки программы Президента Украины "Зеленая страна".

13 октября представители платформы VauBoо.com, при поддержке Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Всеукраинского союза спортсменов Украины, ОО "Территория Женщин" и областных администраций высадили по 50 саженцев в областных центрах, в которых зарегистрировано наибольшее количество гостиниц на платформе VauBoo.com. Более зелеными и экологически развитыми стали Трускавец (Львовская обл.), Вышгород (Киевская обл.), Надворная (Ивано-Франковская), Одесса (Парк Преображенский).

По словам активистов, это поспособствует развитию гостиничной отрасли Украины, озеленению регионов и сделает внутренний туризм более привлекательным.

VauBoо.com – инновационный онлайн сервис по бронированию гостиниц, активно популяризирующий украинские туристические направления среди украинских и иностранных гостей платформы (через контекстную и таргетированную рекламу, pr-публикации в украинских и зарубежных изданиях, соцсети). Специалисты постоянно следят за трендами в отрасли и изменениями в поведении туристов, чтобы предложить win win решения, как для тех, кто бронирует отдых, так и для гостиниц. За год к платформе присоединились 1131 отечественных гостиниц и колоритных объектов, которые можно забронировать онлайн по выгодной цене и быть уверенным в том, что реальность будет соответствовать ожиданиям.

"Развивая сервис VauBoо.com, мы столкнулись с проблемой – владельцы действительно интересных и потенциально привлекательных объектов не уделяют должного внимания онлайн-продвижению, даже не имеют достаточного количества информации об объекте на сайте. Чтобы помочь им заполнить номерной фонд, а туристам открыть новые направления и насладиться комфортным отдыхом в Украине, мы создали мощную информационную поддержку. В дальнейшем планируется расширение платформы и внедрение сопутствующих услуг: страхования, экскурсий, трансферов, чтобы сделать путешествия по Украине максимально удобными", – рассказывает Наталья Родичева, операционный директор украинского онлайн-сервиса VauBoо.com.

Акции по озеленению будут продолжаться и дальше. В планах VauBoо.com – распространить "зеленую" инициативу по всей Украине и привлекать все больше гостиниц к этому мероприятию.

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