Онлайн-уроки во время тревоги: юрист объяснила, что на самом деле обязан делать учитель

В Украине педагоги обязаны немедленно останавливать занятия — как офлайн, так и онлайн — как только звучит воздушная тревога. Урок должен быть прерван, а учителя и ученики должны перейти в укрытие и оставаться там до официального отбоя.

Об этом напомнила образовательный юрист Лилия Орел в своем видео в TikTok, ссылаясь на письмо Министерства образования и науки от 22 августа 2025 года по организации нового учебного года.

Документ четко определяет: во время воздушной тревоги все уроки — в том числе и онлайн — должны быть прерваны. Юрист отметила: учитель должен не просто завершить урок, но и предупредить детей о необходимости сразу перейти в безопасное место. Она подчеркнула, что ни родители, ни администрация не имеют права требовать продолжения занятий во время угрозы — ведь в таких условиях педагог не может гарантировать безопасность учеников.

Стоит отметить, что пока дети находятся в школе, ответственность за их жизнь и здоровье несут учителя. Если ребенок во время тревоги самостоятельно покидает школу и направляется домой без сопровождения взрослых, ответственность все равно остается на учителе. Именно поэтому педагоги имеют право не отпускать школьников во время сигнала опасности.

